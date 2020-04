Stasera in tv 20 aprile: "Animali fantastici", prima visione anticipata su Canale 5. Le anticipazioni

Atteso appuntamento in tv per oggi, lunedì 20 aprile 2020. Ecco su Canale 5 in prima visione, il film "Animali fantastici - I crimini di Grindelwald". Appuntamento in prima serata col secondo episodio della serie Animali fantastici, spinoff e prequel dell’epopea cinematografica di Harry Potter, che ha incassato nel mondo 655 milioni di dollari.

Visto l’eccezionale anticipo della messa in onda del film, la prevista partenza della saga de “Il Signore degli Anelli” slitta e verrà trasmessa a partire da lunedì 27 aprile.

TRAMA Il premio Oscar Eddie Redmayne torna a vestire i panni del protagonista Newt Scamander, magizoologo inglese che gira il mondo dedicandosi allo studio delle creature magiche. Al suo fianco ritroviamo gli amici Queenie Goldstein e Jacob Kowalski, interpretati rispettivamente da Alison Sudol e Dan Fogler.

Dopo le vicende che hanno portato alla cattura del mago oscuro Gellert Grindelwald, il Ministero della Magia chiede a Newt Scamander la collaborazione per cercare Credence Barebone, ultimo sopravvissuto di una lunga stirpe di maghi purosangue. Di fronte alle perplessità mostrate da Scamander, interverrà Albus Silente (Jude Law). A tutto ciò seguiranno una serie di indagini per tentare di fermare l'avanzata di Grindelwald (Johnny Depp), che nel frattempo è riuscito a evadere dalla prigione.