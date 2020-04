Live Non è la d'Urso, Bonaccini: "Mai box in plexiglass sulle spiagge della riviera romagnola" Video

A Live - Non è la d'Urso, il programma in onda su Canale 5 domenica 19 aprile 2020, il governatore dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, ha ascoltato la proposta dell'ideatore dei box per le spiagge per questa estate per andare al mare in sicurezza e difendersi da contagio da Coronavirus.

Per approfondire leggi anche: Live Non è la d'Urso: parla l'ideatore dei box per la spiaggia in plexiglass

Una proposta che in studio ha creato dibattito e polemica. Il governatore, fra gli ospiti in collegamento, ha detto in maniera esplica nel corso del programma Mediaset condotto da Barbara d'Urso, che "non vedremo questa soluzione in plexiglass sulle spiagge della Romagna. Sono utili da altre parti ma noi qui in spiaggia non li metteremo mai." (guarda qui il video).