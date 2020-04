Live Non è la d'Urso, l'ideatore dei box divisori per le spiagge anti Coronavirus: progetto e polemica Video

Claudio Ferrari è l'ideatore dei pannelli divisori per le spiagge. Di questi box in plexiglass anti Coronavirus per andare al mare quest'anno, se ne è parlato a Live Non è la d'Urso in onda oggi domenica 19 aprile su Canale 5.

Nel programma condotto da Barbara d'Urso, Ferrari e la moglie Graziella hanno parlato del loro progetto che dicono essere molto richiesto. Il progetto dei box in plexiglass ha creato un dibattito - con polemica - nello studio del programma della rete ammiraglia Mediaset. Ferrari e la moglie hanno difeso la loro idea per andare al mare in sicurezza dopo la fase dell'emergenza.