Vasco Rossi presenta Così in terra. Stasera 19 aprile su Rai 1 film su don Luigi Ciotti. Le parole del Kom

Stasera in tv su Rai 1 alle ore 23.20 è in programma Così in terra. Lo Speciale Tg1 è dedicato alla storia di don Luigi Ciotti. Vasco Rossi, che presenta il film, lo annuncia sul suo profilo Instagram: "Torna in onda stasera il documentario che rivela l’instancabile fare di don Luigi Ciotti. Da oltre cinquant’anni il suo è un lavoro volto a unire e mettere in risonanza le parti sane e attive del Paese, a denunciare senza mezzi termini crimine organizzato e corruzione, a ricordarci che in una società civile non c’è "zona grigia", perché l’indifferenza equivale a complicità. Un lavoro di tessitura e denuncia, amoroso, tenace e temerario. Un antidoto al qualunquismo sazio degli scontenti che si limitano a sdegnarsi e lamentarsi, un invito ad agire".