Domenica In, Iginio Massari da Mara Venier dopo la gaffe della conduttrice nella scorsa puntata. Niente scuse

Eccolo Iginio Massari a Domenica In su Rai1. Mara Venier nell’ultima puntata aveva detto, parlando in collegamento con Renga, di non aver mai sentito parlare di lui. Una gaffe che ha fatto il giro del web. “Non è arrabbiato con me, anzi – spiega in diretta la padrona di casa – ho trovato in camerino un bellissimo regalo”.

Lui è in collegamento dal suo laboratorio accanto a sua figlia, Debora: “Non servono le scuse, cara Mara. Ovviamente siamo noti tutti nel nostro settore, e poi io non pretendo di avere tutti questi riconoscimenti”. La figlia Debora dice di lui che “pretende tantissimo da se stesso e tantissimo anche da noi collaboratori".