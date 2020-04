Stasera in tv 19 aprile, film su Cine 34: Infelici e contenti con Renato Pozzetto e Ezio Greggio. Trama e cast

19 aprile, stasera in tv film su Cine 34. Alle ore 21.10 andrà in onda Infelici e contenti. Si tratta di una commedia del 1992, italiana. Regia di Neri Parenti. Nel cast Renato Pozzetto, Ezio Greggio, Marina Suma, Francesca D'Aloja. La trama: è la storia di Aldo, ex campione di pallanuoto che vive in carrozzina a causa di un incidente automobilistico, e Vittorio, non vedente, ma è anche personaggio che si aiuta a vivere con piccole truffe. Si conoscono per caso e vivono una serie di disavventure. Finiscono al casinò di Sanremo dove Aldo ritrova l'uomo che ha causato l'incidente in cui ha perso l'uso delle gambe.