Stasera in tv 19 aprile, film su Rai Movie: La risposta è nelle stelle. La trama e il cast

La risposta è nelle stelle. E' il titolo del film in programma stasera in tv, 19 aprile, su Rai Movie a partire dalle ore 21.10. Film drammatico del 2015, regia di George Tillman. Questo il cast: Scott Eastwood, Britt Robertson, Jack Huston, Oona Chaplin, Alan Alda, Melissa Benoist, Lolita Davidovich, Amber Chaney, Peter Jurasik, Hunter Burke. Nel film si racconta la storia di due coppie che hanno poco in comune ma che per una serie di eventi vedono le loro vite intrecciarsi tra loro tra emozioni, colpi di scena, sorprese. Sebbene appartenenti a due diverse generazioni, le vite delle due coppie convergeranno, dando a Luke e a Sophia gli strumenti necessari per intraprendere con saggezza il loro viaggio verso il futuro.