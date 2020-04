Stasera in tv 19 aprile, su 20 Mediaset il film Run all night - Una notte per sopravvivere. Trama e cast

Si intitola Run all night - Una notte per sopravvivere il film stasera in tv, 19 aprile, sull'emittente 20 Mediaset. Si tratta di una pellicola di azione del 2015, realizzata negli Stati Uniti. La regia è di Jaume Collet Serra mentre nel cast figurano Liam Neeson, Genesis Rodriguez, Joel Kinnaman, Boyd Holbrook. E' la storia del killer professionista Jimmy Conlon, amico fedele del boss mafioso, Shawn Maguire. L'uomo è tormentato da innumerevoli sensi di colpa per il lungo elenco di crimini che ha commesso. Il figlio, inoltre, non vuole avere nulla a che fare con il padre nel tentativo di creare la propria famiglia. Ovviamente il destino finisce per complicare tutto.