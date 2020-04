Stasera in tv 19 aprile, il film Parliamo delle mie donne su Rai 5. La trama del film e il cast

Parliamo delle mie donne. E' il titolo del film che andrà in onda stasera in tv, 19 aprile, sulle frequenze di Rai 5 a partire dalle ore 23.05. Commedia francese del 2014 racconta la storia del fotografo di guerra Jacques Kaminsky che nel corso della sua carriera trascorsa in giro per il mondo si è preoccupato più del lavoro che della sua famiglia, una scelta che il professionista finirà per rimpiangere. La regia è di Claude Lelouch che ha dedicato questo lavoro proprio ai suoi figli, sette avuti da cinque donne diverse. Il cast: Johnny Hallyday, Sandrine Bonnaire, Eddy Mitchell, Irène Jacob, Pauline Lefèvre.