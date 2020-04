Coronavirus, star di Broadway in gravi condizioni: amputazione della gamba per salvargli la vita

Le condizioni di salute di Nick Cordero sono gravissime. L'attore canadese, celebre per il musical "Bullets Over Broadway" e protagonista di film come "A Stand Up Guy", era ricoverato da inizio aprile per una grave polmonite. Le sue condizioni sono andate a peggiorare costringendo i medici ad amputargli una gamba, dopo una serie di coaguli nel sangue, per salvargli la vita.

Nick Cordero, candidato famoso per i suoi ruoli a Broadway, era risultato positivo al Coronavirus subito dopo il ricovero al Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles per una grave forma di polmonite. A dare le prime notizie, venti giorni fa, era stata la moglie, Amanda Kloots, che sui social network ha costantemente tenuto informato i fans sino alla notizia dell'amputazione.

