Ciao Darwin 8 su Canale 5, la sfila Belli contro Brutti: look di giorno, di sera e in intimo Video

Le repliche di Ciao Darwin 8 del sabato sera su Canale 5 si sono rivelate un grande successo. Il programma di Paolo Bonolis e Luca Laurenti, ha vinto la gara degli ascolti anche sabato 18 aprile 2020. Gli italiani in isolamento a casa per le disposizioni restrittive sul Coronavirus, hanno dimostrato di apprezzare l'intrattenimento offerto dalla rete ammiraglia Mediaset.

Ecco le categorie dei Belli e dei Brutti che si danno battaglia sulla passerella di Ciao Darwin 8 nel gran defilé della trasmissione: abiti per il giorno e per la sera, ma anche look provocanti per l’intimo maschile e femminile.

Nel corso della sfilata, Youma ed Enzo Salvi, rappresentanti rispettivamente della squadra dei Belli e dei Brutti, sfoggiano il loro outfit da discoteca tra gli applausi del pubblico (clicca qui e guarda il video).