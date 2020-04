Stasera in tv 19 aprile, su Rai 4 c'è il film Before i go to sleep con Nicole Kidman e Colin Firth. La trama

Before I go to sleep è il film in programmazione stasera in tv su Rai 4 a partire dalle ore 21.22. Film del 2014 nato da una produzione anglo americana. La regia è di Rowan Joffé. Cast di eccezione: Nicole Kidman, Colin Firth, Mark Strong. Si tratta di un thriller. La trama: a causa di un incidente, una donna ogni mattina si sveglia senza alcun ricordo. E ogni giorno scopre nuove e terribili verità che la spingono a mettere in discussione tutto ciò che la circonda. E questo il filo conduttore su cui gioca la pellicola che riserva una lunga serie di emozioni.