Oggi in tv 19 aprile, Linea Verde tra la filiera della solidarietà e i laghi di Bracciano e Martignano

Oggi 19 aprile 2020 in tv appuntamento con Linea Verde (ore 12.20 su Rai 1). Nella puntata dello storico format Rai, si prenderà ad esempio una parte della provincia di Roma, tra i laghi di Bracciano e Martignano, per raccontare come agricoltori, allevatori e imprenditori stiano facendo fronte comune per affrontare questa difficile fase di emergenza legata al Coronavirus raccontando la "filiera della solidarietà". I conduttori Ingrid Muccitelli e Beppe Convertini, con la partecipazione di Peppone, visiteranno poi il Parco Naturale regionale di Bracciano coi suoi magnifici paesaggi e si ricorderanno alcune vicende storiche che si sono svolte nel Castello, apprezzato in tutto il mondo.