Stasera in tv 19 aprile, su Rai 2 L'allieva 2. Le ossa della principessa e Il tempo di un battito. La trama

Stasera in tv, 19 aprile, Rai 1 ripropone L'allieva 2. Vanno in onda due episodi della seconda serie, in replica. Il primo si intitola Le ossa della principessa, mentre il secondo Il tempo di un battito. Nella serie Alice Allevi, interpretata da Alessandra Mastronardi, è un'allieva di medicina indecisa sul suo futuro. Scopre che la sua strada è la medicina legale e si imbatte nel corso della fiction in svariati casi. Ne Le ossa della principessa nei sotterranei di un’area archeologica vengono rinvenute delle ossa umane e l'episodio ruota intorno a questo caso ma anche e soprattutto al rapporto complesso tra Alice e il dottor Claudio Cofonrti (Lino Guanciale) in cui irrompe il nuovo pm, Sergio Einardi. La regia è di Fabrizio Costa. Questo il cast: Dario Aita , Lino Guanciale , Pierpaolo Spollon , Michele Di Mauro , Giselda Volodi , Francesca Agostini , Martina Stella , Alessandra Mastronardi , Jun lchikawa , Marzia Ubaldi , Fabrizio Coniglio , Francesco Procopio , Emmanuele Aita , Anna Dalton , Chiara Ricci , Giorgio Marchesi , Tullio Solenghi , Claudia Gusmano.

Nel secondo episodio, Il tempo di un battito, i rapporti tra i due continuano ad essere complessi e opposti sull'amore. Ma intanto scompare Ambra e una rapina in farmacia degenera in un omicidio. Sui sentimenti della protagonista incombe sempre il pm Einardi. Regia di Fabrizio Costa.