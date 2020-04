Stasera in tv 19 aprile, su Rai 2 c'è il film Birdman. La trama del supereroe che non vuole arrendersi

Stasera in tv, 19 aprile, è Birdman il film in programma su Rai 3. Si tratta di una commedia americana del 2015 con la regia di Alejandro Gonzalez Inarritu. Ricco in cast: Michael Keaton, Lindsay Duncan, Zach Galifianakis, Edward Norton, Andrea Riseborough, Amy Ryan, Emma Stone, Naomi Watts, Mike Houston, Frank Ridley. La trama. Si tratta della storia di un attore famoso per aver interpretato nella vita il supereroe Birdman che tenta di tornare sulla cresta dell'onda mettendo in scena a Broadway una piece teatrale per rilanciarne il successo. Ma deve fare i conti con un ego irriducibile e gli sforzi per salvare la sua famiglia, la carriera e se stesso.