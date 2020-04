Un grande classico della cinematografia e della letteratura per ragazzi va in scena stasera alle 21,30 su Rete 4. L'appuntamento da non perdere è con il film d'avventura "The legend of Zorro", l'eroe che si batte per la giustizia dei popoli della California alla fine del 1800.

Protagonisti assoluti del film (regista Martin Campbell - Usa - 2004) sono due icone del cinema contemporaneo come Antonio Banderas e Catherine Zeta-Jones, uniti dal loro amore segreto e dalla voglia di far vincere la libertà contro chi invece vorrebbe che la popolazione restasse nell'arretratezza e nella sudditanza ai potenti. Al centro della trama c'è come sempre il giovane coraggioso e affascinante don Alejandro de la Vega, che a San Francisco vive un'esistenza solo apparentemente lontana dalla missione che ha animato da sempre l'inafferrabile Zorro: difendere i peones della California.

Stavolta Zorro dovrà contrastare il piano dei potenti possidenti terrieri della Californa, che vogliono impedire l'unione agli Stati Uniti.