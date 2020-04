Sarà divisa in due parti ben distinte la scaletta della puntata di "Live Non è la D'Urso" in onda stasera alle 21,15 su Canale 5. Nella prima parte la padrona di casa Barbara D'Urso affronterà i temi dell'attualità legata al Coronavirus con esperti e ospiti che si collegheranno per confrontarsi sull'emergenza Covid 19. Nella seconda metà del programma, invece, spazio ai protagonisti del Grande Fratello vip 4, a cominciare da Antonella Elia insieme al suo fidanzato, con il quale scoprirà tutto ciò che è avvenuto in studio mentre lei si trovava all'interno della Casa. Fra gli ospiti è prevista anche la presenza di Paolo Ciavarro, Clizia e Adriana Volpe.