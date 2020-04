Roberto Bolle, ecco chi è il ballerino che ha incantato il mondo: carriera, riconoscimenti, cinema e tv

Stasera 18 aprile in tv su Rai 1 torna protagonista Roberto Bolle con il meglio di Danza con me. Ma chi è in realtà Roberto Bolle? Nato a Casale Monferrato il 26 marzo del 1975 è il ballerino italiano più famoso e ammirato nel mondo. Il primo a diventare contemporaneamente étoile del Teatro alla Scala di Milano e principal dancer dell'America Ballet Theatre di New York. E' entrato a soli dodici anni nell'Accademia del teatro della Scala e nel 1990 è il grande Rudolf Nureyev a notarlo per primo anche se non riesce a farlo ballare perché troppo giovane. Ma la scalata al successo è soltanto rinviata di qualche anno. Roberto Bolle inizia una lunga e incredibile carriera che lo porta a ballare in tutto il mondo, protagonista nei principali teatri di tutti i continenti e partner delle più famose ballerine. In televisione è stato protagonista nel 2016 di Roberto Bolle la mia danza libera (2016) e Danza con me (2018), sempre su Rai 1. Nel 2016 il film Roberto Bolle l'arte della danza, regia di Francesca Pedroni. Tra i numerosi premi ricevuti in carriera, brillano soprattutto il Gino Tani del 1999 e il premio letterario Galileo del 2000. Il 2 giugno del 2012 è stato nominato cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana.