Stasera in tv 18 aprile, La mossa del diavolo: film in seconda serata su Iris con Kim Basinger. Trama e cast

La mossa del diavolo è il film che andrà in onda stasera in tv, 19 aprile, su Iris a partire dalle ore 23.04. Si tratta di un thriller del 2000 diretto da Chuck Russell. Ottimo il cast a partire da Kim Basinger passando per Holliston Coleman, Christina Ricci, Rufus Sewell, Angela Bettis, Jimmy Smits. La trama: la bambina Cody è stata affidata ad una infermiera di New York che si chiama Maggie. E' stata la sorella a fare questa scelta ma dopo sei anni si ripresenta insieme al marito e chiede la restituzione della piccola che però viene rapita da una setta satanica che la vuole per i suoi poteri paranormali. Non mancheranno le scene da brivido.