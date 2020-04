Stasera in tv 18 aprile, in seconda serata film su Rete 4: Palmetto - Un torbido inganno. La trama e il cast

Stasera in tv. Oggi 18 aprile in seconda serata Rete 4 propone alle 23.27 il film "Palmetto - Un torbido inganno". Pellicola noir del 1998, Usa, regia di Volker Schlondorff. Nel cast Woody Harrelson, Elisabeth Shue, Gina Gershon, Rolf Hoppe. La trama: l'ex giornalista Harry Barber è reduce dal carcere dove ha dovuto scontare due anni di detenzione per non aver voluto testimoniare su un caso di corruzione tra politici locali. Decide che ormai l'onestà non fa più per lui e prende parte al finto rapimento della figlia di un milionario, Odette. Ovviamente la situazione diventa particolarmente complessa per il protagonista e non solo.