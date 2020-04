Stasera in tv 18 aprile, E' arrivato il broncio. Film di animazione su Italia 1 in seconda serata. La trama

E' arrivato il broncio. E' il titolo del film in programma questa sera 18 aprile in tv in seconda serata su Italia 1 dalle ore 23. Si tratta di una pellicola di animazione con la regia di Andres Couturier. La trama. Terry trascorreva le vacanze estive nello straordinario parco divertimenti della nonna Mary. Per lui era ovviamente un'avventura pazzesca che gli permetteva di incontrare personaggi particolari, fiori che parlavano, draghi e principesse. Ora che la nonna non c'è più il parco rischia la chiusura. E Terry vive giorni tristissimi non riuscendo a staccarsi dai vecchi e meravigliosi ricordi e dall'amata nonna.