Stasera in tv 18 aprile 2020: Ozzy – Cucciolo coraggioso il film della Walt Disney: la trama

Ozzy – Cucciolo Coraggioso. Si tratta di una pellicola che è stata realizzata dalla Walt Disney Studios Motion Pictures in collaborazione con altre case cinematografiche.

Ozzy è un tenero cucciolo di beagle Cìche vive all’interno di una famiglia, i Martins, che si sono sempre fatti apprezzare per le loro capacità e per la loro passione nei confronti degli animali. La famiglia è composta da due genitori entrambi professionisti nel settore della realizzazione dei fumetti e della loro tenera figlioletta che trascorre gran parte delle proprie giornate a giocare con l’amato cucciolo. Un giorno i due genitori ricevono un invito per poter prendere parte ad una importante fiera e manifestazione dove vengono celebrati tutti i migliori fumetti e fumettisti del mondo. La fiera ha come sede la città di Tokyo per cui la famiglia non potendo portare con sé il cucciolo deve cercare una sistemazione dove possono occuparsi nel frattempo.

I genitori scoprono una sorta di pensione per cani che si è sempre fatta apprezzare per il grande gusto e soprattutto l’estrema attenzione che i proprietari e il personale offre nei confronti dei loro amici a quattro zampe. Una vera e propria pensione dorata che a fronte di una spesa economica davvero rilevante promette di non far mancare alcun genere di attenzione al cucciolo.

Tuttavia non appena la famiglia avrà lasciato il povero cagnolino all’interno della pensione quest’ultimo si renderà conto come sia soltanto una messa in scena in quanto gli animali al suo interno vengono trattati malissimo, rinchiusi in una sorta di cella. Il piccolo animale decide di volersi ribellare a questa situazione insostenibile e con il supporto di altri amici trovati all’interno della struttura mette in essere una vera e propria fuga attraverso una incredibile ed avventurosa missione grazie alla quale saprà dimostrare quanto succede all’interno della pensione.