Diavoli, seconda puntata in tv venerdì 24 aprile: le anticipazioni della serie di Sky sull'alta finanza

E' un viaggio nel mondo dell’alta finanza ai tempi dell’ultima grande crisi economica. Parliamo di "Diavoli", serie tv di Sky Atlantic che vedrà nuovi episodi venerdì 24 aprile 2020.

Massimo Ruggero e Dominic Morgan, sono i protagonisti della serie tv di Sky. Massimo ha perso la promozione a vice CEO della banca a causa del suo passato. Nella gara con Ed, che poi abbiamo visto precipitare dal balcone nella sede della banca, è saltata fuori l’ex moglie di Massimo, Carrie, che lui ha ritrovato in stato incosciente dopo averla rivista per caso in un locale. Massimo si è convinto che avessero riportato a Londra la sua ex moglie per impedirgli di fare carriera e in effetti Dominic gli ha confermato che non sarebbe stato promosso a causa di colei che legalmente è ancora sua moglie, visto che è tossicodipendente. Carrie è poi venuta a mancare e questo potrebbe cambiare tutto nella vita di Massimo. La moglie di Ed, intanto, ha rivelato allo stesso Massimo che in realtà suo marito si era dimesso dalla NYL e quindi non aveva intenzione di portargli via la promozione.

Sky non ha diffuso ufficialmente anticipazioni per venerdì 24 aprile 2020, ma le anticipazioni vengono fornite dal sito Gossip e tv. Possiamo immaginare - dice la fonte - che verranno fuori delle informazioni segrete. La morte di Carrie inoltre spingerà Massimo a cercare vendetta. Pare convinto ormai che dietro tutto ci sia Dominic, e ha intuito pure che Ed potrebbe non essersi suicidato. Ha anche deciso di rimanere alla NYL per riuscire a sconfiggere Morgan dall’interno, magari facendo il doppio gioco. Ma riuscirà a essere più furbo di Morgan?