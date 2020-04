Vasco Rossi e i concerti spostati: "Come faccio a rimanere sano e lucido fino a giugno 2021?"

"Il mio problema è arrivare sano e lucido a giugno 2021". Lo scrive sui suoi profili social Vasco Rossi. Dopo aver annunciato lo spostamento dei concerti, il Comandante fa capire senza giri di parole quanto sia importante il rapporto con i fan. Restare una stagione senza pubblico, questo è il problema. In un primo momento Vasco ha annunciato che occorre attendere le disposizioni del governo per capire se gli spettacoli possono essere posticipati a settembre, ma più passano i giorni e più appare chiaro che si dovrà aspettare sino al 2021 per poter tornare a riempire uno stadio per un spettacolo rock o una partita di calcio. Per questo il Kom è già proiettato al 2021. Ma come fare a restare lucido fino ad allora? Molti fan rispondono: come fai te? E noi?