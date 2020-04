Stasera in tv 17 aprile, in seconda serata Baciami ancora su Canale 5. Attori e trama del film di Muccino

Un film molto amato, soprattutto dai giovanissimi, è in programma oggi 17 aprile in seconda serata su Canale 5. Il palinsesto della rete ammiraglia Mediaset, infatti, prevede dalle ore 23.11 Baciami ancora. E' il seguito de L'ultimo bacio. La regia è di Gabriele Muccino e il cast è d'eccezione: Stefano Accorsi, Claudio Santamaria, Vittoria Puccini, Pierfrancesco Favino, Giorgio Pasotti, Sabrina Impacciatore, Adriano Giannini, Daniela Piazza, Marco Cocci, Primo Reggiani. La trama: Carlo e Giulia sono una coppia in crisi dopo dieci anni di matrimonio e la nascita di una bimba. Lui continua a comportarsi come un single e lei ha un'altra vita con Simone. Intanto Marco vive con sofferenza la frustrazione della moglie Veronica per non aver avuto figli. Da parte sua Paolo non riesce a costruire una vita felice con la donna che ama, Livia ex moglie del suo amico Adriano che torna dopo dieci anni di assenza e provoca un terremoto nella coppia. Intanto Carlo capisce che non riesce a fare a meno di Giulia. Uscito nel 2010 il film ha ottenuto critiche e apprezzamenti. Resta comunque uno dei riferimenti del genere.