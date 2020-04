Elettra Lamborghini, tra banane e cocco scherza con il suo seno: "Schiacciato quanto basta"

Elettra Lamborghini sempre più scatenata sui social. Durante il suo isolamento domiciliare da Coronavirus ormai ha fatto di tutto: puzzle, costruzioni, ginnastica, balletti e chi più ne ha più ne metta. Si è cimentata anche ai fornelli, esperimento che ripete, insegnando ai suoi follower la ricetta dei biscotti alla banana e al cocco. Ma durante il suo video non mancano battute piccanti. A parte quelle su banane e palle (di cocco), Elettra scherza con il suo seno, come fa spesso. Stavolta posta due foto in primissimo piano. La prima è quella delle "Tette schiacciate quanto basta", nella seconda invece infila addirittura un cucchiaio proprio nel mezzo del seno. La regina del twerking continua a far parlare di sé ad ad ogni post!