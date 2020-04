Stasera in tv 17 aprile, programmi e film: "Ncis" su Rai 2 e New Moon su Italia 1. Cosa vedere

Venerdì 17 aprile 2020 davanti al piccolo schermo con un'ampia offerta di programmi e film. Fra questi si segnalano, per gli italiani a casa per le misure anti Coronavirus, "Twilight: New Moon" su Italia Uno e "NCIS – Unità anticrimine" su Rai Due.

Appuntamento atteso con "Belle & Sebastien – Amici per sempre" su Rai Uno e "Puoi baciare lo sposo" su Canale 5.

Una miniguida

Rai Uno 21.25 – Belle & Sebastien – Amici per sempre (Film d'avventura)

Rai Due 21:20 – NCIS – Unità anticrimine (Serie tv)

Rai Tre 21:20 – Nome di donna (Film drammatico)

Rai Movie 21:10 – Il fidanzato di mia sorella (Film commedia)

Rete 4 21:25 – Quarto Grado (Programma d'approfondimento)

Canale 5 21:20 – Puoi baciare lo sposo (Film commedia)

Italia Uno 21:20 – The Twilight Saga: New Moon (Film fantastico)

La5 21:10 – Miss Detective (Film commedia)

La7 21:15 – Propaganda Live (Programma d'approfondimento)

TV8 21:00 – Italia's Got Talent – Best of 3 (Programma d'intrattenimento

Sky Cinema Uno 21:15 – Diavoli (Serie tv)