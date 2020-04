Elettra Lambroghini diventa un cartone, per ora non animato. La regina del twerking come non l'avete mai vista

Elettra Lamborghini diventa persino un cartone, per ora non animato: un bel disegno, realizzato dal bravo Marco Ambrosio, in arte Markart che raffigura la regina del twerking e la posta sul suo profilo Instagram, ovviamente taggandola. Il disegno deve piacere molto alla cantante ed ereditiera Elettra che immediatamente condivide l'opera tra le sue instastorie. Ed effettivamente si tratta di un buon lavoro. Elettra è raffigurata con un bel costumino intero che mette in evidenza il suo Lato B. Lo sfondo è completamente leopardato. Indossa anche una corona e non a caso Marco Ambrosio intitola il suo post proprio The Queen, la regina.