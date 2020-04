Stasera in tv 17 aprile, Quarto grado torna su Rete 4: al centro dell'attenzione ancora il Coronavirus

Quarto grado, il programma crime di Rete 4, torna questa sera 17 aprile a partire dalle ore 21.25. Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero si occupano ancora dell'emergenza legata al Coronavirus, dalla sperimentazione dei farmaci agli studi sul vaccino per fermare il virus che sta mettendo in ginocchio il mondo intero. Studiosi e scienziati stanno lavorando a testa bassa ma una possibile svolta non ci sarà prima della fine dell'anno. Intanto c'è da fare chiarezza su come e quando il Covid è arrivato in Italia e uno studio di Università Statale di Milano e Ospedale Sacco si sta occupando della questione. Di questo e di tanto altro si parlerà a Quarto grado.