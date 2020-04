Stasera in tv 17 aprile, su Rai 4 c'è il film Nemesi. Cambio di sesso non voluto: la trama

Si intitola Nemesi il film in programmazione stasera 17 aprile in tv su Rai 4 a partire dalle ore 21.19. Genere thriller, anno 2016, il film racconta la storia della chirurga estetica Rachel Jane. La donna è rinchiusa all'interno di uno ospedale psichiatrico per aver operato e trasformato in una donna Frank Kitchen per vendetta. L'uomo, infatti, era stato l'assassino del suo giovane fratello, un tossicomane. Diventato donna senza volerlo, il sicario cerca di vendicarsi della dottoressa. Il titolo originale del film è The Assignment, la regia di Walter Hill. Nel cast Michelle Rodriguez, Sigourney Weaver, Tony Shalhoub, Anthony LaPaglia, Terry Chen.