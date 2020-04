Ascolti tv 16 aprile 2020, "Doc - Nelle tue mani" con Luca Argentero su Rai1 sfiora i 9 milioni

"Doc – Nelle tue mani" sbanca negli ascolti di giovedì 16 aprile 2020. La fiction di Rai 1 di Luca Argentero era alla sua ultima puntata prima dello stop.

Un grande successo sottolineato dai quasi 9 milioni di spettatori netti per l'episodio in onda ieri sera. Il primo episodio realizza un netto di 8.917.000 e il 29,59% di share. Il secondo episodio: 8.495.000 spettatori netti per il 33.32% di share. Raggiunge un picco di 9.1 milioni di spettatori netti alle 21.48 per uno share del 38.4%. Gli episodi conclusivi di "Doc – Nelle tue mani" saranno previste probabilmente il prossimo autunno.

