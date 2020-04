Stasera in tv 17 aprile, su Rai 2 la serie televisiva Ncis: Un brutto risveglio. La trama della puntata

La serie televisiva sull'unità anticrimine Ncis torna questa sera in prima serata su Rai 2. Alle ore 21.20 è infatti in programma l'episodio numero 5 della stagione 17. La serie, genere poliziesco, creata da Donald P. Bellisario e in grado di resistere per centinaia di episodi. Nella puntata di questa sera, intitolata Un brutto risveglio, il caporale Alimonte viene accusata dell'omicidio di Jo Cortez, uno strano ammaestratore di corvi. Nel suo frigorifero, infatti, viene ritrovata la pistola con la quale è stato commesso il delitto. Ma ovviamente le indagini non faranno mancare i colpi di scena e l'azione farà il resto, così come accade sempre con la squadra di agenti speciali del Naval Criminal Investigative Service.

