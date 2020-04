Stasera in tv 17 aprile, su Italia 1 tornano vampiri e licantropi. La saga di Twilight: il film New Moon

Nuovo appuntamento con la saga di Twilight su Italia 1 con il film New moon questa sera 17 aprile alle ore 21.20. I vampiri e i licantropi tornano protagonisti. Il film Usa è del 2009, la regia è di Chris Weitz. La trama: dopo il diciottesimo compleanno di Bella, Edward e i suoi familiari sono costretti ad andare via da Forks, per proteggere la ragazza. Lei cade in una forte depressione, alleviata solo dall'amicizia con Jacob Black, ragazzo apparentemente normale ma che è in realtà è un licantropo. Alla fine Edward e Bella tornano in contatto, ma i Volturi mettono ancora una volta a dura prova il loro rapporto. Nel cast Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner, Dakota Fanning, Ashley Greene, Peter Facinelli, Elizabeth Reaser, Kellan Lutz.