Stasera in tv 17 aprile, Nome di donna su Rai 3. Film con Cristiana Capotondi. Trama e colpi di scena

Si intitola Nome di donna il film in programmazione stasera in prima tv su Rai 3, con inizio alle ore 21.20. Si tratta di una pellicola drammatica, girata con la regia di Marco Tullio Giordana. Nel cast Cristiana Capotondi, Valerio Binasco, Stefano Scandaletti. Il film racconta la storia di Nina che si trasferisce in un piccolo paese della Lombardia per lavorare in una residenza per anziani ricchi. Un mondo quasi da fiaba che però nasconde un segreto scomodo. E quando lei lo scoprirà dovrà confrontarsi con le sue colleghe e il dirigente per far valere la sua dignità e i suoi diritti.

Guarda anche Stasera su Canale 5 Puoi baciare lo sposo