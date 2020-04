Stasera in tv, film in prima tv su Canale 5: Puoi baciare lo sposo con Diego Abatantuono. La trama

Puoi baciare lo sposo è il film con la regia di Alessandro Genovesi che andrà in onda stasera in tv, 17 aprile ore 21.21, su Canale 5, rete ammiraglia del gruppo Mediaset. Si tratta di una commedia italiana con Cristiano Caccamo, Salvatore Esposito, Diego Abatantuono e Diana Del Bufalo. E' la storia di Antonio e Paolo che vivono a Berlino, si amano e decidono di sposarsi. Ma la notizia deve essere comunicata alle due famiglie e inizia un viaggio verso Civita di Bagnoregio dove vivono i genitori di Antonio, la mamma Anna e il padre Roberto, sindaco progressista e paladino dell'accoglienza. Ovviamente non mancano i colpi di scena.

Guarda anche Su Rai 1 stasera Belle & Sebastien - Amici per sempre