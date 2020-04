E' Love Wedding Repeat il film più visto al mondo su Netflix: la trama

E' la commedia romantica Love Wedding Repeat il film più visto al mondo nella piattaforma Netflix. Il film è stato scritto e diretto dal produttore Dean Craig e girato, in parte, tra Roma e dintorni.

L'intera trama si svolge nel corso di una sola giornata. A guidare il cast c'è l'attore britannico Sam Claflin che nel film cerca di assicurarsi che il giorno del matrimonio della sua sorellina sia perfetto. Dovrà tuttavia destreggiarsi tra una ex ragazza arrabbiata, un ospite non invitato che nasconde un segreto, un sonnifero messo al posto sbagliato e inaspettatamente ritrovarsi con la ragazza dei suoi sogni, Dina (Olivia Munn). Jack è da sempre innamorato di questa ragazza ma i due non si sono visti per due anni. Il film arriverà molto presto anche in Italia.