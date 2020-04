Stasera in tv, su Rai 1 film prima tv: Belle & Sebastien - Amici per sempre. La trama

Stasera 17 aprile in tv su Rai 1 alle ore 21.25 è in programma la prima tv del film Belle & Sebastien - Amici per sempre. Si tratta del terzo avventuroso capitolo tratto dal romanzo di Cecile Aubry. Girato nel 2018 in Francia sotto la regia di Clovis Cornillac, sequel di Belle & Sebastien - L'avventura continua. Sebastien è cresciuto e ha ritrovato il padre, Belle ha avuto tre splendidi cuccioli. Ma all'improvviso si presenta un uomo che sostiene di essere il proprietario di Belle. Sebastien farà di tutto pur di non separarsi dalla sua amica a quattro zampe e dai cuccioli. Nel cast Felix Bossuet, Tcheky Karyo, Clovis Cornillac, Thierry Neuvic.

