Stasera in tv, Sky Atlantic: c'è Diavoli. Serie con Alessandro Borghi e Kasia Smutniak. Anticipazioni e trama

I fucili, i carri armati, l'artiglieria: non sono queste le armi più potenti del nostro tempo. E' la finanza. E questa è la trama di Diavoli, la mini serie che approda oggi 17 aprile su Sky Atlantic a partire dalle ore 21.15. Sarà visibile anche in strraming su Now Tv. Si tratta di un thriller finanziario che dopo l'esordio in Italia nei prossimi mesi andrà in onda anche negli altri paesi. Cast d'eccezione con Alessandro Borghi, Kasia Smutniak e Patrick Dempsey. La serie è stata girata tra Roma e Londra tutta in lingua inglese ed è tratta dal best seller "I diavoli" di Guido Maria Brera (ed. Rizzoli). Dempsey interpreta Dominic Morgan, il capo di una banca inglese, mentre Alessandro Borghi è un ambizioso suo allievo. Solo che il primo è sposato con una donna perfetta, Kasia Smutniak, mentre il secondo con una tossica che lo trascina nello scandalo. Una hacker, però, si accorge che qualcuno sta manovrando contro di lui. Nel cast anche Laia Costa, Malachi Kirby, Paul Chowdhry, Pia Mechler e Harry Michell, Sallie Harmsen, Lars Mikkelsen e Lorna Brown.