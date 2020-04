Coronavirus, c'è il forte rischio di un'estate senza concerti. Sting rinvia il suo di un anno

Diventa sempre più concreto il rischio di trascorrere una intera estate senza concerti. Alla lista di artisti e cantanti che hanno annullato i loro spettacoli si aggiunge anche Sting. Il 23 luglio era in programma una tappa del suo "My songs tour" alla Cittadella di Parma e lo spettacolo è stato rinviato all'anno prossimo, 20 luglio 2021. I biglietti già acquistati resteranno validi per la nuova data. Decine e decine di artisti hanno interrotto la vendita dei tagliandi che solitamente avviene attraverso i siti specializzati. Se davvero la distanza minima tra persone resterà almeno un metro anche dopo maggio, come appare scontato, la stragrande maggioranza dei concerti non potrà essere effettuata. Nell'ipotizzato programma di riaperture del governo, la data filtrata per gli spettacoli teatrali, i cinema e le discoteche è quella di fine anno. E' facile immaginare che gli spettacoli musicali dovranno percorrere la stessa strada.

Guarda anche Morto Luis Sepulveda, ecco chi era