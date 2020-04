Il segreto, le anticipazioni 20 - 25 aprile 2020: Raimundo va a cercare Francisca. Trame della soap Canale 5

La soap Il segreto raccoglie migliaia di appassionati. Possiamo svelarvi le anticipazioni degli episodi in onda da lunedì 20 aprile a sabato 25 aprile. L'appuntamento è alle ore 16:10 su Canale5.

Dopo una breve permanenza a Puente Viejo, Raimundo ripartirà alla ricerca di Francisca. La relazione tra Rosa e Adolfo farà ingelosire Marta, sorella di lei. Andiamo per ordine episodio dopo episodio.

Lunedì 20 aprile Don Ignacio, Rosa, Adolfo e Marta sono chiamati a rilasciare una testimonianza su quanto è accaduto alla stazione di Munia. Rosa, consapevole del fatto che incontrerà Adolfo, decide di indossare uno dei suoi abiti più belli. Dolores e Mauricio sono felicissimi di rivedere Raimundo e corrono da lui a salutarlo.

Martedì 21 aprile Urrutia è sospettato di essere un repubblicano sovversivo. Così, viene chiamato a rendere una ulteriore testimonianza. Rosa, Carolina e Marta, chiedono a don Ignacio di accantonare i valori in cui crede per evitare che venga arrestato. Isabel è divorata dall'invidia per il successo che le attività imprenditoriali di don Ignacio stanno riscontrando. Così, chiede a Cosme di denunciarlo. Raimundo riparte per rintracciare Francisca. Marta si innamora di Adolfo.

Mercoledì 22 aprile Don Ignacio non ha intenzione di mentire per timore di essere condannato. Con orgoglio, si reca a testimoniare. Adolfo sostituisce Tomas nell'azienda di famiglia. Mauricio scopre che Isabel sta architettando un piano contro don Ignacio. Carolina e Marta notano che Rosa sembra essere innamorata, ma non hanno idea che l'oggetto del suo amore sia Adolfo.

Giovedì 23 aprile Rosa svela alle sorelle che sta frequentando Adolfo. La notizia è un colpo al cuore per Marta, anche lei innamorata dello stesso ragazzo. Il giovane, in realtà, è attratto da entrambe. A Puente Viejo è tempo di visite inaspettate. Don Ignacio riabbraccia il nipote Ramon. Torna anche Matias.

Venerdì 24 aprile Marcela è sconvolta dall'arrivo di Matias. Corre ad avvisare Tomas, poi fa sapere a Matias che il giovane è stato accanto a lei durante la sua assenza. Hipolito vorrebbe proporsi come calciatore, ma tutti evitano di averlo nella loro squadra. Urrutia e Encarnacion provano a confrontarsi con Alicia, ma lei non ha intenzione di dialogare.

Sabato 25 aprile Matias, una volta tornato a Puente Viejo, non mostra alcun gesto d'affetto nei confronti di Marcela. Continua la frequentazione tra Rosa e Adolfo, che inevitabilmente fa soffrire Marta. Matias dopo aver salutato Mauricio, si reca da Urrutia. Alicia, tuttavia, gli impedisce di parlare con suo padre.