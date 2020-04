Beautiful, le anticipazioni 19-25 aprile della soap di Canale 5: Flo, rivelazioni a Hope

E' una delle soap più amate dal pubblico. Parliamo di Beautiful. Ecco le anticipazioni degli episodi in onda da domenica 19 aprile a sabato 25 aprile alle ore 13.40 su Canale 5.

Shauna verrà a sapere della finta gravidanza di Flo. Una volta appreso il diabolico piano di Reese, costringe la figlia a rivelare la verità a Hope. Flo avrà il coraggio di svelare il suo segreto?

Domenica 19 aprile

Flo viene ormai considerata una Logan a tutti gli effetti. Le sorelle Brooke, Donna e Katie la accolgono nella loro famiglia dopo aver saputo che è la figlia di Storm. Inoltre, le rivelano il gesto che suo padre ha fatto per amore di Katie. L'uomo sacrificò la sua stessa vita per dare alla sorella il cuore che l'avrebbe salvata.

Lunedì 20 aprile

Le menzogne di Flo iniziano a presentare il conto. Donna, Katie, Brooke, Hope e Wyatt, infatti, apprendono che Shauna non sapeva che Flo avesse partorito e avesse deciso di dare in affidamento la sua bambina. Sono sconvolti, non si spiegano come nessuno fosse a conoscenza della notizia della gravidanza.

Martedì 21 aprile

Shauna è furiosa. Non accetta che sua figlia possa averle nascosto di essere diventata mamma e soprattutto, di aver deciso di dare in adozione quella che sarebbe stata la sua nipotina. Flo non ha scelta. Deve dire la verità. Così, confida alla madre che non è mai rimasta incinta. In realtà, si tratta di un piano orchestrato da Reese. La vera madre di Phoebe è Hope.

Mercoledì 22 aprile

Liam, Ridge ed Eric vengono a sapere che il test del DNA ha svelato che Flo è figlia di Storm Logan. La giovane fa parte della famiglia di Brooke. Tuttavia, i tre uomini decidono di non condividere la notizia con Steffy. La Forrester, dunque, è ancora all'oscuro dell'importante segreto che è stato rivelato.

Giovedì 23 aprile

Shauna, dopo aver ascoltato la storia di Flo, è sconvolta. Può solo immaginare la sofferenza provata da Hope nel ritenere morta sua figlia Beth. Così, Shauna dice a Flo che deve assolutamente rivelare la verità a Hope e permetterle di ricongiungersi alla sua bambina. Prima di procedere, però, Shauna vorrebbe chiedere un consiglio a Quinn.

Venerdì 24 aprile

Shauna e Flo continuano a discutere dello squallido piano di Reese. Sono certe che rivelare la verità sia la cosa giusta da fare. Tuttavia, non mancheranno le conseguenze. Certo, Hope sarebbe felice di riabbracciare sua figlia, ma Steffy soffrirebbe tantissimo se perdesse la sua Phoebe. Liam, intanto, sente che Hope è sempre più distante da lui.

Sabato 25 aprile

Hope è sempre più legata a Thomas. Inoltre, ormai si approccia a Douglas come se fosse suo figlio. La giovane ritiene che l'unica cosa da fare sia allontanare Liam. Preferisce che quest'ultimo dedichi il suo tempo a Steffy e alle bambine.