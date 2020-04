Lucifer, ritorno all'inferno. Le anticipazioni in una foto, tutto sulla quinta stagione della serie su Netflix

Lucifer: una foto pubblicata su Instagram da Tom Ellis, il protagonista della fortunata serie di Netflix, sembra voler anticipare un dettaglio importante della quinta stagione. Nell'immagine, il "diavolo" Ellis cammina tra i corridoi della sua casa, l'inferno, e l'esortazione che arriva è quella di non uscire per l'emergenza Coronavirus: "Persino Lucifer rimane a casa". Da tutto questo è facilmente intuibile che l'inferno apparirà nella prossima serie. L'immagine, che è una elaborazione grafica dell'attore Joshua Coleman, è stata creata sovrapponendo due fotografie, una in cui si vede la porta e un'altra in cui si vedono le pareti rosse e le catene. Quello che viene fuori potrebbe essere un ambiente realmente esistente sul set della quinta stagione, la casa di Lucifer. Qualche dettaglio in più sulla nuova stagione lo fornisce l'attrice Lesley-Ann Brandt che interpreta il personaggio di Mazikeen, demone fuggita dall'inferno insieme a Lucifer: "Maze e Lucifer saranno sempre legati tra loro. Ne hanno passate tante e c'è una scena davvero divertente che è anche straziante ma esilarante per i fan che aspirano a vedere Maze e Lucifer come le versioni giovani di loro stessi".