Pirata dei Caraibi, allo studio il sesto capitolo della saga. Con il ritorno di Johnny Depp

Stasera in tv va in onda Pirata dei Caraibi - Ai confini del mondo (clicca qui) terzo capitolo della saga che ha come protagonista il pirata Jack Sparrow, interpretato da Johnny Depp. I fan dell'attore e della serie sono in attesa di ufficialità sul fronte di un nuovo capitolo. Infatti indiscrezioni raccontano che la sesta avventura di Pirati dei Caraibi sia possibile per volontà della Disney.

A rivelarlo durante un’intervista su YouTube è stato Lee Arenberg, l’attore che interpreta il pirata Pintel in alcuni dei film della saga. «Per quanto ne so io ne stanno realmente parlando», ha rivelato. E, in effetti, ci sono già gli sceneggiatori pronti, un regista e persino un’ipotetica data d’uscita per la fine del 2021. Coronavirus permettendo.