Stasera in tv 16 aprile, Il mostro su Rai3: film cult con al centro una serie di equivoci: la trama

Questa sera giovedì 16 aprile 2020 va in onda su Rai 3, il film Il Mostro di Roberto Benigni. Un film che è un suo classico è datato 1994.

Per approfondire leggi anche: Guida ai programmi tv di stasera 16 aprile

“Il Mostro” vede Benigni come attore e comico. Il film è stato sceneggiato (oltre che diretto) da Roberto Benigni insieme a Vincenzo Cerami. Il film uscì nelle sale italiane nel 1995 incassando una cifra altissima per quel periodo, 35 miliardi di lire, superando anche il classico Disney, Il Re Leone. Il film racconta di una serie di omicidi che si verificano in un quartiere della periferia romana, che si pensa possano essere realizzati da un’unica persona.