Stasera in tv 16 aprile 2020, programmi e film: da Doc - Nelle tue mani al Pirata dei Caraibi: cosa vedere

Pane, pizza, biscotti a disposizione di chi è più in difficoltà. L'iniziativa in un panificio a Roma

(Agenzia Vista) Roma, 16 aprile 2020 Pane, pizza, biscotti a disposizione di chi è più in difficoltà. L'iniziativa in un panificio a Roma “Se hai bisogno questo è per te”. Così si legge su un cartello fuori da Bon Pan, un panificio in via Lorenzo il Magnifico. I proprietari, infatti, hanno messo fuori dal negozio alcune buste con pane, pizza, biscotti e altri generi alimentari a disposizione di ...