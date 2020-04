Stasera in tv 16 aprile, Piazzapulita su La7: anticipazioni e ospiti di Corrado Formigli. Da Boccia a Boeri

E' giovedì (16 aprile 2020) e in tv è la sera di Piazzapulita su La7 alle ore 21.15. Alcuni dei temi al centro della nuova puntata: il caos della ripartenza tra Regioni che si muovono in autonomia e ritardi del governo, la strage silenziosa delle Rsa sulla quale ora si indaga e il settore del turismo in ginocchio. Previsti nuovi reportage e inchieste dalla prima linea. Tra gli ospiti di Corrado Formigli: l’imprenditore Diego Della Valle; l’economista Tito Boeri; il direttore dell’Osservatorio sui conti pubblici italiani Carlo Cottarelli; l’informatico epidemiologo della Northeastern University di Boston Alessandro Vespignani; il giudice emerito della Corte Costituzionale Sabino Cassese; il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Francesco Boccia; Enrico Giovannini, uno dei membri della task force del Governo per la 'fase 2' e i giornalisti Marco Damilano (L’Espresso) e Alessandro De Angelis (Huffington Post). Nel corso della serata un nuovo racconto dello scrittore Stefano Massini.