Stasera in tv 16 aprile: il genio e la musica di Rino Gaetano su Rai 3 a "Grazie dei Fiori. Ribelli"

Indimenticabile Rino Gaetano. Stasera, giovedì 16 aprile, torna su Rai3 alle 23.20 'Grazie dei Fiori. Ribelli'. Pino Strabioli e Gino Castaldo raccontano gli ultimi tre protagonisti della serie dedicata a personaggi dalle vite tormentate e dalle carriere insolite, fuori dagli schemi. Artisti dalle vite intense, tormentate o interrotte in modo drammatico, che grazie al loro talento originale hanno rappresentato delle eccezioni e lasciato un segno innovativo nella musica, regalando al pubblico dei veri capolavori.

Protagonista della quarta puntata è appunto Rino Gaetano, un artista che è stato un caso raro nel nostro panorama musicale. Non ha avuto maestri e non ha fatto parte di correnti e scuole. Sullo sfondo della musica politicamente impegnata dei cantautori degli anni ’70, Rino Gaetano, con la sua originalità e ironia, ha portato un tratto caratteristico, uno sguardo sensibile e attento alle problematiche sociali ed esistenziali, frutto della sua vicenda personale di figlio di emigrati. In studio il cantautore emergente Francesco Motta racconta l’influenza che Rino Gaetano ha avuto sulle generazioni più giovani e suona alcuni dei brani più belli e ancora attuali dell’artista. In un’intervista Alex Britti parla della sua passione per il cantautore di origine calabrese.Il programma è accompagnato, come sempre, dal prezioso materiale di repertorio delle Teche Rai.