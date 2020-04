Stasera in tv 16 aprile: il film d'azione Momentum su Italia Uno: le anticipazioni

Va in onda, stasera in tv su Italia Uno, il film d'azione Momentum. Una pellicola del 2015 con un cast di primo piano. Appuntamento alle ore 21.20.

La trama si snoda a Cape Town, in Sudafrica, dove una rapina progettata in ogni minimo dettaglio non va come previsto. Questo mette in pericolo la bella e affascinante Alex Faraday, che e' testimone diretta anche dell'omicidio brutale di uno dei suoi compagni di furto da parte di un sindacato internazionale del crimine alla ricerca di una chiave. Mentre tenta di scappare dalla scena del crimine, Alex viene presa di mira da Mr. Washington, lo spietato capo dei nemici, ed e' costretta a lottare per la propria salvezza.