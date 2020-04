Stasera in tv 16 aprile, Doc - Nelle tue mani su Rai 1: ultima puntata su Rai 1 con Luca Argentero

Appuntamento in tv, stasera giovedì 16 aprile 2020 alle ore 21.25, con un medical drama che ha fatto registrare un successo di ascolti. Quella in onda stasera su Rai 1 è ultima puntata "Doc - nelle tue mani", con Luca Argentero.

La fiction in prima tv, piace al pubblico a casa e questa che vedremo è l'ultima di quattro puntate, mentre le restanti andranno in onda in autunno. Nell'episodio, "Like" di stasera, Andrea Fanti dovrà fronteggiare un'altra crisi lavorativa e personale: in ospedale arriva la figlia Carolina, afflitta da un male misterioso e di cui non si trova la causa. Una puntata che tiene col fiato sospeso.