Stasera in tv, a Porta a Porta su Rai1 intervista al viceministro Laura Castelli. Coronavirus in primo piano

Stasera, giovedì 16 aprile, su Rai1 alle 23.45, va in onda Porta a porta. Ospite il viceministro dell’economia e delle finanze Laura Castelli che sarà intervistata da Bruno Vespa.

Il programma prevede altri ospiti oltre all'annunciata Laura Castelli con i quali il programma di Rai1, affronterà il tema dell'emergenza non solo sanitaria legata al Coronavirus.

Porta a Porta è un programma televisivo ideato e condotto dal giornalista Bruno Vespa, in onda su Rai 1 dal 22 gennaio 1996 generalmente in seconda serata ma eccezionalmente è stato trasmesso anche in prima serata, in coincidenza di eventi di particolare rilevanza e spesso in collaborazione con il TG1.